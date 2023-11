Settantenne svanito nel nulla, si cerca Tullio Troian

GRADO - Tullio Troian, settantenne gradese, è scomparso. Ne dà notizia Il Piccolo. L'uomo, molto conosciuto nella comunità locale, ha fatto perdere le sue tracce nella tarda serata di mercoledì 15 novembre. La famiglia lo attendeva per cena, ma Troian a casa non è mai arrivato. Secondo quanto riporta il quotidiano locale, il settantenne sarebbe arrivato fino a un centinaio di metri dall'abitazione. Poi è svanito nel nulla. Il telefono non è raggiungibile. Le ricerche sono state affidate ai carabinieri.