Turchia, oltre 35 mila morti: "Ho perso decine di parenti"

"Io e mia moglie abbiamo perso quasi un centinaio di parenti, e molte persone come me hanno subito la stessa sorte". A parlare è Bahattin, gestore del kebab di piazza Libertà, che in questi giorni ha dovuto fare i conti con il dolore. Bahttin infatti, che vive in Italia da oltre venti anni, è originario di Adiyaman, città turca che si trova vicino all’epicentro del violento terremoto che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria.



"Questa è la mia città", ci dice mostrandoci un video che racconta quel che resta: polvere e macerie. Ci mostra poi una foto che ritrae due giovani ragazzi sulla ventina che sorridono e, indicandoli, ci spiega che sono suoi parenti e che non ci sono più. Due delle tante vittime che si sommano ad un terrificante bilancio. Mentre le ore passano, infatti, il numero dei morti è salito a oltre 35 mila, con migliaia di dispersi e di feriti. Bahattin per un attimo ci trasporta nel cuore del sisma, in quegli attimi terribili che hanno distrutto la sua terra. Ci racconta di persone che, per la paura e per lo shock, si sono buttate giù dal balcone, nella speranza di salvarsi. Ci ricorda inoltre che il terremoto non solo uccide senza fare distinzioni, ma lascia migliaia di sfollati e "cancella in un attimo quello che hai costruito e per cui hai lavorato per tutta la vita".





Una gigantesca ferita che fa male e che non si rimarginerà in pochi mesi: "I danni materiali potranno anche essere riparati, ma superare le ferite psicologiche e sociali sarà molto più complesso. Le perdite umane non potranno essere compensate". Bahattin ci parla infine di speranza e di quanto, in questo momento di dolore e disperazione, sia stata importante la solidarietà del popolo e del governo turco, e di tutti coloro che hanno deciso di aiutare: "Questo terremoto ci ha anche mostrato come l'umanità di molte persone è superiore a ogni differenza di lingue, religione e razza, soprattutto nei momenti di crisi. Grazie ancora al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno. Non ci avete lasciato soli in questi giorni difficili. Ogni aiuto ci aiuta ad avere un po' di speranza per il futuro".