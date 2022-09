Prorogato il voucher per le vacanze in Friuli Venezia Giulia

Ci sono buone novità per chi decide di fare qualche giorno di vacanza nelle strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. La Regione, infatti, ha modificato le regole per il voucher “Turesta in Fvg”, si tratta di incentivi che vanno da 40 euro a persona fino a 320 euro per nucleo familiare da utilizzare per passare qualche giorno di ferie. La novità è che questi voucher, inizialmente creati per essere usati da ciascuno una tantum (cioè una volta sola in assoluto), saranno invece utilizzabili una volta all’anno.

Come si ottiene il voucher Turesta in Fvg Per usufruire dello sconto sulle vacanze in Friuli, è sufficiente contattare la struttura ricettiva in cui si vuole andate e comunicare che si vuole utilizzare il voucher Turesta in Fvg. Ci sono due fasce di sconto: si possono ottenere 80 euro a persona con un massimo di 320 euro per famiglia nelle zone B e C di svantaggio socioeconomico nei comuni montani (link in fondo all’articolo), nei comuni che si trovano nei siti culturali Unesco e nei quattro capoluoghi di provincia. Si ottengono 40 euro a persona (massimo 160 a famiglia) per le strutture ricettive della zona A. Qui la lista delle strutture ricettive convenzionate.