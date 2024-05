"Turismo cresce in Fvg, in estate spesa visitatori oltre il miliardo di euro"

TRIESTE - "Da giugno a settembre di quest'anno sono attese in Regione 6,8 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un aumento della spesa sul territorio da parte dei visitatori, che quest'estate supererà il miliardo di euro". Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini nel corso dell'audizione in II Commissione regionale, in cui sono stati esposti strategia, programmazione, costi, progetti attivi e la gestione operativa per la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia nel corso dell'anno e nel prossimo triennio 2024-2026. Tra gli obiettivi futuri l'assessore ha indicato l'esplorazione, accanto ai classici paesi target (ambito Triveneto, Germania, Austria e paesi Est Europa), di nuovi mercati come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e anche lo sviluppo del turismo esperienziale e sostenibile legato all'outdoor, sempre più richiesto dai visitatori.

Come cresce il turismo in Fvg

L'assessore ha evidenziato come il settore turistico stia "crescendo in tutta la regione: nell'ultimo anno sono aumentati i turisti negli ex capoluoghi di provincia (+ 14,4 per cento), le presenze lungo la costa (+2,3 per cento), la montagna (+15,6 per cento), i luoghi di cultura e in particolare le città Unesco (Cividale +24,8 per cento, Palmanova +11 per cento, Aquileia +3,2 per cento). L'assessore ha dichiarato che sono stati investiti 11,3 milioni di euro tra risorse per campagne mediatiche come quella andata in onda sulle principali reti televisive generaliste, con 20 milioni di spettatori raggiunti, e il sostegno a grandi eventi, ma anche investimenti a favore di una comunicazione più tradizionale.

Gli investimenti

Rinnovata l'attenzione verso i Paesi dell'Est Europa e il mercato di lingua inglese e sono state raddoppiate le risorse destinate alla Film Commission FVG e in particolare al fondo per il cinema, arrivato a quota 2,4 milioni di euro nel 2023, il che, secondo l'assessore, "ha avuto una duplice ricaduta: un impatto economico di circa 38,5 milioni di euro generato dalle produzioni direttamente sul territorio soltanto nell'ultimo anno e una visibilità importante". E' stato poi citato il lavoro di promozione con i nuovi collegamenti aerei da e per il Friuli Venezia Giulia, ed è stata realizzata la prima guida del Friuli Venezia Giulia in francese e della prima guida in inglese firmata da Lonely Planet.

A questo si aggiungono "la promozione della destagionalizzazione delle località, nel solco dei successi che vedono nell'ultimo periodo invernale Lignano crescere le presenze turistiche di circa il 30%, e gli impianti di risalita in montagna staccare il 42% di biglietti in più nella stagione estiva; la grande sfida di Gorizia 2025, capitale europea della cultura per valorizzare l'offerta turistica transfrontaliera".