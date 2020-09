Il turismo slow si rivela la carta vincente del Fvg

In Friuli Venezia Giulia la stagione estiva, nonostante le iniziali preoccupazioni legate all'emergenza epidemiologica, sta registrando un significativo afflusso di visitatori orientati in prevalenza verso itinerari slow, immersi in una natura pressoché incontaminata e priva di insediamenti speculativi, attraverso i quali godere appieno delle bellezze del territorio e vivere al tempo stesso storia, tradizioni e culture tipiche delle nostre comunità. La Regione guarda quindi con favore alle pubblicazioni che valorizzano questo tipo di esperienze pienamente integrate nell'offerta turistica regionale. È quanto espresso in sintesi dal governatore della Regione in relazione alla nuova iniziativa editoriale di Repubblica che dedica una guida ai Cammini del Friuli Venezia Giulia.

Oltre 4000 chilometri di itinerari

Seppure di piccole dimensioni la nostra regione offre la possibilità di fruire di oltre 4.100 chilometri di itinerari percorribili a piedi o in bicicletta, che mettono in collegamento siti e piccoli borghi di montagna alle località di mare quali Grado e Lignano e, con una rete di 565 sentieri e 38 ferrate, consentono di raggiungere anche le aree limitrofe come il Veneto, la Slovenia e la vicina Carinzia.

Il flusso di ospiti

Le decisioni assunte a inizio pandemia hanno consentito di contenere la diffusione del contagio e al tempo stesso hanno contribuito ad aumentare la corretta percezione da parte degli utenti di un'area sicura e protetta, dove soggiornare con tranquillità anche in considerazione del comportamento esemplare della comunità residente che si è sempre attenuta rigorosamente alle disposizioni impartite a livello regionale e nazionale. I dati legati al flusso di ospiti nelle principali località turistiche del Friuli Venezia Giulia evidenziano presenze significative soprattutto in montagna, dove nelle strutture ricettive si è registrato, per diverse giornate, il tutto esaurito.