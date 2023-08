Turismo a Grado e Lignano, dopo il boom iniziale le presenze arrancano

GRADO e LIGNANO - L'estate 2023 non ha segnato un record per Grado e Lignano, ma i dati rivelano una tenuta sostanziale dopo il boom di presenze turistiche registrato nei primi cinque mesi dell'anno (Grado +2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, Lignano 5,3 per cento). Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg.

Da maggio a luglio, Grado ha registrato una crescita del +2,4 per cento rispetto al 2022, ma una contrazione dell'1,2 per cento rispetto al 2019, ovvero l'anno pre-pandemico. A Lignano, la situazione è stata leggermente diversa con un calo del -5,7 per cento rispetto all'anno scorso. Sostanzialmente invariato il dato rispetto al 2019, con una leggera flessione dello 0,2 per cento. L'Assessore regionale Bini, commentando i numeri forniti da PromoTurismoFVG, ha osservato come, nonostante il meteo avverso che ha penalizzato le località di mare e inciso sulle prenotazioni, le presenze turistiche a Grado e Lignano testimonino una buona tenuta.

Un dato significativo è il ritorno degli stranieri, con una crescita del +2,7 per cento a Grado e dello +0,3 per cento a Lignano rispetto all'anno scorso. Il meteo sfavorevole ha effettivamente inciso sulle cancellazioni last minute e sulle partenze anticipate. Gli alberghi, in particolare, hanno risentito della situazione, con un calo registrato in media intorno al 2,5 per cento a luglio.