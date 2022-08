Turismo in Fvg: boom di prenotazioni per Ferragosto

Boom di prenotazioni a Ferragosto: dopo tre anni di restrizioni causate dalla pandemia, le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia tornano a registrare il tutto esaurito. Lo ha riportato Ansa. A fare il punto sull'andamento della stagione estiva in Fvg è la presidente di Federalberghi Fvg, Paola Schneider.

"I dati di Ferragosto registrano il sold out, anche se a oggi la stagione estiva non è ancora riuscita a raggiungere i numeri del pre-Covid. Siamo però abbastanza vicini grazie soprattutto agli stranieri, provenienti da Germania, Austria, Olanda, che sono tornati in massa". Dopo il boom registrato dalla montagna nel 2020 e 2021, quest'anno è il mare la meta più amata dai turisti. Rispetto agli anni scorsi è però cambiata la richiesta: "non si fanno più solo contratti settimanali o quindicinali, ma soprattutto mensili, talvolta stagionali". Per fare un resoconto completo e capire se si riusciranno a raggiungere i numeri pre Covid, bisognerà però attendere la fine della stagione.