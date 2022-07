Tenta di salvare la barca ma cade in acqua, morto turista austriaco

ISOLA D'ISTRIA (Slovenia) - Un turista austriaco di 74 anni è morto a Isola in seguito ad un grave incidente avvenuto nella tarda serata serata di ieri 7 luglio. L'uomo, proprietario di una barca a vela ormeggiata nella zona dell'ex Dogana, è caduto in acqua dopo aver tentato di riportare a riva l'imbarcazione che si era staccata dagli ormeggi a causa del forte vento e delle avverse condizioni del mare. Il settantaquattrenne era saltato a bordo con l'intenzione di fermare la deriva della barca ma le onde alte hanno fatto precipitare la situazione. L'uomo è finito in acqua e la barca è andata a sbattere contro gli scogli, affondando. E' morto per le gravi ferite riportate. Oltre ai sanitari (che non hanno potuto far altro che constatare il decesso), anche i vigili del fuoco di Isola e gli agenti di polizia del Dipartimento di Capodistria. Dell'accaduto è stata informata la Procura.