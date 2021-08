Il viaggio per le ferie si trasforma in un incubo, auto di due turiste tedesche distrutta dalle fiamme

La partenza del distaccamento dei Vigili del fuoco di Opicina è intervenuta alle ore 13.45 di oggi 7 agosto sul raccordo autostradale RA13 nel tratto tra Prosecco e Fernetti per l'incendio di un autoveicolo. Mentre stavano percorrendo la strada in direzione Trieste, due turiste tedesche dirette in Croazia hanno notato il fumo che usciva dal vano motore e nell'abitacolo. La conducente ha fermato la Bmw a bordo carreggiata e assieme alla passeggera è scesa dal mezzo che iniziava a prendere fuoco chiamando i soccorsi. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estinguere il fuoco e a salvare i bagagli, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area dell'evento. Fortunatamente l'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha causato feriti. Sul posto anche la Polizia stradale e l'Anas.