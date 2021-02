Tv Capodistria lancia "Focus", il programma che racconta l'Alto Adriatico attraverso l'attualità

Sarà un programma di attualità, ma con elementi di “infotainment”, in onda ogni secondo mercoledì, subito dopo la seconda edizione del Tg. Alla conduzione si alterneranno Silvia Stern e Daniele Kovačić

Nasce Focus, il nuovo programma su TV Capodistria dove personaggi di spicco dell’Alto Adriatico, dall’Istria al Friuli Venezia Giulia e oltre, si raccontano. Sarà un programma di attualità, ma con elementi di “infotainment”, in onda ogni secondo mercoledì alle 21:15, subito dopo la seconda edizione del TG.

Alla conduzione si alterneranno Silvia Stern e Daniele Kova?i?. La prima puntata – stasera – ospiterà Mario Fafangel, epidemiologo italo-sloveno. Non si parlerà, tuttavia, solo di Covid, ma anche della sua vita di transfrontaliero, del suo rapporto con il territorio, tra Muggia, Trieste, Capodistria, Gorizia e Lubiana.

Mario Fafangel ha frequentato il liceo italiano “Antonio Sema” di Pirano e poi si è laureato in medicina all’Università degli Studi di Trieste. Ha partecipato al team di medici che hanno sconfitto l’ebola in Sierra Leone e nel 2020 è diventato un volto noto in Slovenia perché membro del Comitato Tecnico Scientifico che affianca il governo nella lotta alla pandemia da Covid-19.

In molte zone di Trieste, purtroppo, ci sono ancora difficoltà di ricezione del segnale di TV Capodistria, perciò una valida alternativa è guardarla in streaming sul sito www.tvcapodistria.si