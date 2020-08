Tiene la tv al massimo volume in piena notte: denunciato 77enne

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per disturbo del riposo delle persone un triestino di 77 anni. Non nuovo a simili episodi, l’uomo aveva il televisore acceso ad alto volume, disturbando e ostacolando il riposo dei vicini. Sul posto – in via Soncini - un equipaggio della Squadra Volante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.