Uber sbarca a Trieste, al via la rivoluzione dei trasporti

TRIESTE - La rivoluzione Uber sbarca in città. Ad annunciarlo è la stessa app che ha modificato in maniera irreversibile il servizio di trasporto nelle grandi città e che oggi ha diffuso la notizia attraverso una nota stampa. Presente in oltre 10mila città in tutto il pianeta, l'applicazione sarà disponibile da oggi anche a Trieste, Udine e Monfalcone. Continua quindi, dopo i recenti annunci relativi all'inizio del servizio in Veneto, l'espansione del colosso.

I dettagli

Nello specifico, il servizio Uber Taxi sarà operato in collaborazione con la Tergeste Taxi di Trieste e Radiotaxi Monfalcone (aderente al consorzio It Taxi) e il servizio Black e Van operato dagli NCC (solo per Trieste e Monfalcone). A Udine sarà invece disponibile, si legge, "solamente il servizio Black e Van, operato dagli NCC, con l'obiettivo di raggiungere ulteriori città della regione del Friuli Venezia Giulia a breve". "Vogliamo contribuire - ha fatto sapere il general manager di Uber Italia Lorenzo Pireddu - a rendere la mobilità della regione sempre più efficiente sia per i turisti che per i cittadini, grazie a un servizio di mobilità innovativo, e offrire a tutti gli operatori del settore, come taxi e NCC, ulteriori opportunità di lavoro tramite la nostra app".

Il servizio Black

Il servizio Uber Black - e Uber Van con vetture in grado di ospitare fino a 6 posti - è operato da operatori NCC e gli utenti dell'app Uber beneficiano di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno. Oltre al comfort e l’eleganza delle berline nere, Uber Black fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo. Di recente, infine, sono state aggiunte al servizio ulteriori funzionalità quali Guest Ride, ovvero la possibilità di prenotare una macchina per un conoscente, parente o amico.

Uber e It Taxi

Grazie all'accordo siglato nel maggio del 2022 tra Uber e IT Taxi, il servizio taxi è operato da taxi delle cooperative e radiotaxi affiliati al consorzio. Per richiedere una corsa basta inserire la destinazione direttamente dall’app Uber e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma It Taxi. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nelle vicinanze. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento sarà semplice e avverrà direttamente attraverso la app. Infine sarà possibile valutare la corsa, per condividere il proprio parere sul servizio appena effettuato.