Ubriaca, aggredisce una passante e resiste alla Polizia: denunciata

È successo in via della Tesa: la 54enne se l’è presa con una donna che passeggiava col suo cane. È stata anche sanzionata amministrativamente per ubriachezza

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per violenza privata, per rifiuto di fornire le proprie generalità nonché per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale una triestina del 1967. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stata anche sanzionata amministrativamente), ha avuto un violento alterco con un’altra donna che stava transitando col suo cane in via della Tesa, l’ha insultata e l’ha aggredita. Impaurita, la vittima ha chiesto aiuto ed è intervenuto un agente della Polizia di Stato libero dal servizio.

Questi ha informato la sala operativa della Questura e sul posto si è recata una Volante. La donna molesta si è rifiutata di fornire le proprie generalità o un documento e si è dimostrata ostile nei confronti degli operatori. Li ha oltraggiati e ha opposto resistenza. Accompagnata presso gli Uffici del Polo San sabba, dopo le formalità di rito, è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.