Molo Venezia

Seminuda e ubriaca molesta i passanti con una bottiglia, poi crea scompiglio al pronto soccorso: denunciata

Si tratta di una donna 42enne, denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Creava disturbo in molo Venezia, poi all'ospedale di Cattinara, dove era stata portata per l'evidente stato di alterazione alcolica