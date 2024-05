Ubriachi alla guida, raffica di patenti ritirate

TRIESTE - Raffica di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Nel fine settimana ancora in corso i carabinieri della Compagnia di Aurisina hanno sorpreso alla guida, con tassi alcolemici al di sopra del consentito per legge, sette persone. I controlli sono stati effettuati grazie all'impiego dei militari delle stazioni di Duino e Miramare, coadiuvati dal Radiomobile. Per cinque persone è scattata la denuncia, mentre per altri due si è proceduto con una sanzione amministrativa. Si

tratta di tre giovani di Trieste, tre provenienti da territori in provincia di Udine e un 26enne proveniente da Gorizia. Per tutti si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida.