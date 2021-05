In giro ubriachi e senza mascherina nonostante il coprifuoco: sanzionati due giovani triestini

E' successo all'una di notte in via delle Beccherie. La Polizia è intervenuta a seguito di varie segnalazioni di schiamazzi

Due giovani triestini, la scorsa notte, sono stati multati dalla Polizia per ubriachezza e per aver violato le norme anti Covid-19. E' successo verso l'una di notte, quindi dopo il coprifuoco, in via delle Beccherie. La Polizia è intervenuta a seguito di varie segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il 112 di schiamazzi. Una volta giunta sul posto li li ha identificati e ha chiesto loro conto della condotta e della presenza in strada a quell’ora. Dopo le formalità di rito, invitati ripetutamente a indossare i dispositivi di protezione individuale, sono stati sanzionati. Un'ora e mezza dopo, alle 2:30, è stata sanzionata anche una coppia, notata in riva Mandracchio alle 2.30, che stava salendo a bordo di un’autovettura, inottemperante alla normativa anti Covid-19.