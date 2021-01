Ubriachi in giro per città in zona rossa: sanzionate due persone

Nel tardo pomeriggio di ieri, 1 gennaio, la Polizia ha sanzionato per ubriachezza e per la violazione delle norme anti-Covid 19 un milanese nato nel 1961 e un cittadino nato in Croazia nel 1961, entrambi residenti in città. Il primo è fermato e identificato dal personale della Volante in via Castaldi, mentre il secondo è stato fermato in piazza Garibaldi.