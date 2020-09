Tensione in Stazione Rogers: molestano gli avventori e vengono denunciati

Questa notte, tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, sono giunte varie segnalazioni alla Sala operativa della Questura tramite il 112 di persone moleste nei pressi della Stazione Roger, sulle rive. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti intervenute hanno identificato quattro persone, tre delle quali sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un moldavo del 1988, di un italiano del 1993 e di uno sloveno del 1995. Il moldavo è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza, così come un croato del 1955.

