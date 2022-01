Ubriachi e senza Green pass in trattoria resistono ai poliziotti: denunciati

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato è intervenuta nei presso la trattoria "Fuoristrada" in via Giulia. Due uomini, in palese stato di alterazione alcolica e privi delle necessari certificazioni anti Covid 19, hanno creato disagio nel locale. Si tratta di un triestino del 1975 e di un rumeno del 1985, che hanno opposto resistenza agli operatori della Volante intervenuti a seguito della segnalazione di un altro avventore pervenuta alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico d’Emergenza 112.

A fatica sono state interrotte la loro condotte e il triestino si è rifiutato anche di fornire le proprie generalità. I due sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza e per aver violato la normativa antipandemica e, dopo le formalità di rito, deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.