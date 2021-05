In giro ubriachi all’una di notte: sanzionati in quattro

Due uomini e due donne, di età compresa tra i 29 e i 44 anni, sono stati fermati e sanzionati dalla Polizia in via Ghirlandaio

Sanzionati amministrativamente la scorsa notte per aver violato la normativa antipandemica quattro cittadini rumeni, due uomini e due donne, di età compresa tra i 29 e i 44 anni. Sono stati notati, fermati e identificati da personale della Squadra Volante in via del Ghirlandaio pochi minuti prima dell’una. Si trovavano in palese stato di alterazione alcolica.