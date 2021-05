Ubriaco, aggredisce un infermiere al pronto soccorso: denunciato un 19enne triestino

Un 19enne triestino, la scorsa notte, è stato denunciato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), ha aggredito un infermiere presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara e ha opposto resistenza agli operatori di una Volante intervenuta. È stato anche sanzionato per aver violato la normativa antipandemica.