Ubriaco, aggredisce i passanti in via XXX Ottobre: sanzionato

Ieri sera, verso le 23, la Polizia di Stato ha denunciato per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino senegalese del 1997. In palese stato di alterazione alcolica, ha aggredito un passante e ne ha molestati altri in via XX Ottobre e in piazza Sant’Antonio. Le Volanti intervenute lo hanno individuato in piazza Ponterosso. Ha oltraggiato gli operatori opponendo resistenza. Identificato, dopo i riscontri del caso, l’uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica ed è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.