Ubriaco, insegue e minaccia una donna, poi viene denunciato: tensione in via San Lazzaro

Lite animata in pieno centro: un uomo in evidente integrazione alcolica ha aggredito verbalmente una donna, inseguendola lungo via San Lazzaro e minacciandola, poi la Polizia è intervenuta, evitando il peggio. È successo questo pomeriggio intorno alle 15, le prime testimonianze parlano di una donna molto spaventata che correva lungo la via, chiamando aiuto. L'uomo, nato nel 1984, l'ha poi bloccata, continuando a gridarle contro, quando un passante è intervenuto per cercare di calmarlo. La donna avrebbe nuovamente tentato la fuga, per poi essere di nuovo raggiunta dal 38enne che, in stato di grande agitazione, avrebbe nuovamente respinto il passante che cercava di farlo desistere e che ha poi avvertito la Polizia. Nonostante la lite, proseguita fino a via Imbriani, non sarebbe poi degenerata in una vera aggressione fisica, l'uomo è stato denunciato dalla Polizia per ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale.