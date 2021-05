Ubriaco alla guida: 34enne denunciato

Un cittadino bulgaro di 34 anni è stato denunciato dalla Polizia per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato trovato alla guida di un'auto in palese stato di alteraazione. All'alcoltest sono risultati positivi sia lui che il passeggero, un suo connazionale. Per il 34enne è scattato anche il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo.