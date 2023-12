Ubriaco, cade dalla bici e si addormenta per strada: interviene la polizia

TRIESTE - Cade dalla bici e si addormenta per strada, in evidente stato di alterazione da alcol o droghe. È successo a Cosina, in Slovenia, alle 20:10 del 28 dicembre: alla polizia di Capodistria è stato segnalato che un uomo era caduto dalla bicicletta. Sul posto gli agenti hanno constatato che si trattava di una caduta autonoma, in seguito alla quale l'uomo si era assopito sotto l'effetto visibile di alcol o droghe. È stato portato dagli operatori sanitari all'ospedale di Isola ed è stato emesso un ordine per effettuare gli esami medici al fine di accertare l'assunzione di alcol o sostanze illegali.