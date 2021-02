Ubriaco, cammina in mezzo alla strada e minaccia la gente con un cacciavite: denunciato

L'uomo, un 65enne, camminava in mezzo alla carreggiata in via Costalunga creando problemi al traffico. Intervenuta la Polizia di Stato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per minaccia aggravata e il possesso ingiustificato di un cacciavite un uomo di 65 anni. In palese stato di alterazione alcolica camminava al centro della carreggiata in via Costalunga creando problemi alla circolazione. Sono pervenute alcune segnalazioni alla centrale operativa della Questura tramite il 112 e prima che arrivasse una volante l'uomo ha minacciato un passante con il cacciavite. Identificato e ricostruito l'episodio è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.