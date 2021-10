Ubriaco, danneggia un locale, poi si oppone agli agenti di Polizia: denunciato

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno del 1989. In palese stato di alterazione alcolica, ha arrecato danni in un locale di via Muratti. È giunta alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 la segnalazione di una persona molesta e sul posto si è recata una Volante. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza agli operatori. Accompagnato in Ufficio, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica anche per molestie.