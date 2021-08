Ubriaco, dorme su un pianerottolo, poi insulta Polizia e inquilini: denunciato

È successo in uno stabile di via Costalunga. Il 30enne è stato anche sanzionato per ubriachezza

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico personale e rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino del 1991.

In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza), è stato trovato da alcuni condomini intento a dormire sul pianerottolo di uno stabile di via Costalunga.

Informata la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112, sul posto si è recata una Volante e alla vista degli operatori l’uomo ha iniziato ad essere aggressivo e a inveire nei confronti loro e dei condomini.

Ricostruito l’accaduto, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.