Ubriaco e molesto, disturba i clienti nel baracchino a Sistiana: sanzionato

Sul posto il Commissariato di Polizia di Duino Aurisina. Il 29enne è stato multato per ubriachezza

Sempre nella notte un cittadino sloveno del 1992 è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza da personale del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina. Ha disturbato i clienti di una baracchino in baia a Sistiana e gli operatori sono intervenuti viste le segnalazioni pervenute al Numero Unico 112 e girate per competenza a quel Commissariato.