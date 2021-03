Ubriaco molesta i passanti in via Valerio: multato

Nella tarda mattinata di ieri, 5 marzo, la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza un 60enne, che molestava i passanti all’esterno di un bar in via Valerio. Il titolare dell’esercizio commerciale ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante, che lo ha identificato e sanzionato.