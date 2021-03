Ubriaco, molesta i passeggeri e prende a calci il bus: denunciato

Si tratta di un 51enne residente in città. Denunciato per interruzione di servizio pubblico e sanzionato amministrativamente anche per ubriachezza e per aver violato la normativa antipandemica. E' successo in largo Barriera

Denunciato ieri sera per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio un 51enne, nato nel Casertano e residente in città. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza), dopo aver molestato i passeggeri di un bus e ostacolato la normale corsa, sceso in largo Barriera Vecchia con un controllore, ha sferrato alcuni calci a una vettura aziendale della Trieste Trasporti provocando dei danni a un parafango.

Sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che ha identificato l’uomo e ricostruito l’episodio. Dopo le formalità di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica ed è stato sanzionato amministrativamente anche per aver violato la normativa antipandemica.