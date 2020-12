Ubriaco, pretende da bere e disturba i clienti: sanzionato 44enne

È successo nel pomeriggio di ieri dopo le 16:00 nel quartiere di Barcola dove una barista ha dovuto chiamare i Carabinieri a causa di un cliente particolarmente molesto. Infatti l'uomo e' entrato nel locale già barcollante e ha chiesto un bicchiere di vino per scaldarsi. La banconiera, vedendolo in quelle condizioni, lo ha invitato gentilmente ad allontanarsi ma senza risultato. Allora ha chiamato i Carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri di Barcola che lo hanno ulteriormente invitato a lasciare il locale. L'avventore, un 44enne di origini macedoni, residente da anni a Trieste, si è abbassato la mascherina e si è appoggiato al bancone con la pretesa di essere servito. I militari lo hanno poi convinto a seguirli in caserma perché all'interno del locale impediva agli altri clienti di comprarsi le sigarette. Una volte negli uffici lo straniero è stato sanzionato per ubriachezza molesta e per la violazione della normativa sul contrasto alla diffusione del Covid-19.