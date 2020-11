Ubriaco, prende a pugni un taxi durante il coprifuoco: sanzionato

Un cittadino italiano già noto alle forze dell'ordine è stato sanzionato dalla Polizia in violazione del coprifuoco, in stato di palese ubriachezza. L'uomo, verso le 22:30 di ieri, si trovava in via Gallina, e in un momento di rabbia ha dato un pugno alla carrozzeria di un taxi. La Volante della Questura lo ha quindi multato, insieme ad altri due cittadini afghani che passeggiavano per la città nonstante il coprifuoco alla stessa ora. Undici in tutto i sanzionati nella giornata di ieri per mancato rispetto delle norme sanitarie, quattro durante la fascia oraria "notturna".