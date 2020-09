Ubriaco alla guida rifiuta di fare l'alcoltest: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Villa Opicina hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 57 anni di Monrupino che si è rifiutato di fare l'alcoltest. All'uomo è stata inoltre ritirata la patente e sequestrato il veicoli ai fini della confisca.

I fatti

L'uomo è stato notato lungo la provinciale che da Opicina conduce a Monrupino, strada da percorrere con estrema prudenza dato il possibile improvviso attraversamento della carreggiata da parte di caprioli e altri animali selvatici. Il conducente è stato in seguito fermato in quanto i Carabinieri lo hanno visto spegnere il motore a due incroci consecutivi per poi riavviare e ripartire. In un primo momento i militari hanno pensato ad un guasto ma, dopo aver sentito un fore odore di alcol, hanno invitato il 57enne a sottoporsi all'alcol test. L'uomo ha opposto un netto rifiuto, facendo scattare l’automatico ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca nonché la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il rifiuto costituisce, infatti, un comportamento già di per sé giuridicamente rilevante e perseguibile a termini di legge.