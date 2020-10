Ubriaco, si rifiuta di pagare e resiste alla Polizia: nei guai 33enne

Ieri sera notte la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale, insolvenza fraudolenta e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un uomo del 1987. Molesto e in stato di alterazione (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente), si è rifiutato di pagare il conto in un bar di viale Sanzio. All’arrivo degli operatori di una Volante della Questura l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e si è rifiutato di esibire un documento. Dopo l’accompagnamento in Questura, è stato denunciato.

