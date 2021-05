Guida ubriaco e senza assicurazione: denunciato e multato 31enne

Guidava in preda ai fumi dell'alcol un'auto non assicurata. A finire nei guai è stato un 31enne denunciato dalla Polizia di Stato. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, 28 maggio, quando la Volante ha notato l'autovettura con due persone a bordo in corso Cavour.

Oltre alla mancanza della copertura assicurativa, il conducente è risultato positivo all'alcoltest. Per l'uomo è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e una sanzione amministrativa. L’autovettura è stata affidata a una specifica ditta per la rimozione.