Ubriaco alla guida con tasso alcolemico tre volte il limite: auto sequestrata

Guida ubriaco e la Polizia Locale lo ferma: era ben oltre il limite consentito, quindi gli è stata sequestrata l'auto. È successo sabato sera, poco prima delle 20: l'uomo si stava recando in centro, da Barcola, alla guida di una Peugeot, e la pattuglia del Reparto Motorizzato l'ha fermato per un controllo in viale Miramare, nei pressi del cavalcavia ferroviario. L'uomo, sui 30 anni, con una passeggera a bordo, è risultato positivo all'alcol test: aveva un tasso alcolico di 1,74 g/l, più di 3 volte il minimo consentito di legge.

Le conseguenze

Le conseguenze previste dal Codice della Strada sono pesanti: la violazione, avendo carattere penale, implica un processo con spese legali e processuali, un'ammenda da 1.500 euro (il giudice può commutarla con lavori di pubblica utilità), la sospensione della patente da 1 a 2 anni e 10 punti in meno; in questo caso si è aggiunto anche il sequestro del mezzo di proprietà, ai fini della confisca.