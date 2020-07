Ubriaco e molesto, si tocca i genitali davanti a tutti: denunciato a Barcola per atti osceni

Completamente ubriaco si spoglia e si tocca i genitali davanti a tutti. È accaduto ieri pomeriggio a Barcola, davanti a molti minori, fino all'intervento della Polizia di Stato che ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino ucraino di 32 anni. Sul posto personale della Squadra Volante della Questura allertato dalle segnalazioni arrivate tramite il 112 da parte dei bagnanti. L’uomo, molesto, è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

