Ucraina: firmato l'accordo tra Comune e Prefettura per la prima accoglienza dei profughi

Un accordo tra Comune e Prefettura per coordinare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina è stato firmato oggi dal Sindaco Dipiazza e dal prefetto Annunziato Vardè, insieme all'assessore per le politiche sociali Carlo Grilli. Le misure di accoglienza straordinarie si sono rese necessarie a causa del cospicuo numero di profughi arrivati in regione: ben 5mila, di cui un migliaio ospitati in strutture pubbliche. Con questo accordo il Comune mette a disposizione un numero iniziale di 20 posti attraverso un'apposita convenzione, nell'ambito del sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. Le persone saranno ospitate in appartamenti in gestione al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali e il Comune appalterà a un soggetto terzo i servizi di vitto e alloggio, prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale e in particolare assistenza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, mediazione linguistica e culturale, informativa legale. Inizialmente i profughi saranno ospitati in una struttura collettiva a Opicina, si tratta soprattutto di madri con figli minori, tra i quali diversi disabili, arrivati a Trieste in seguito all’operazione ' Trieste abbraccia Mykolaiv'.

"Stiamo vedendo un grande numero di mamme e bambini con disabilità importanti - ha spiegato l'assessore Grilli -, il Burlo, che è molto vicino al confine, è sicuramente un elemento di attrazione, quindi siamo assolutamente lieti di poter dare una risposta non solo sanitaria ma anche di comunità. Ci stiamo già adoperando per inserire questi bambini nelle scuole e queste mamme nel territorio, l'augurio è che questa guerra finisca il prima possibie perché è una tragedia a cui bisogna dare una risposta".