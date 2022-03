Da Trieste il viaggio della solidarietà: l'arrivo alla frontiera Ucraina di Shehyni (VIDEO)

Mauro, Luca e Marius sono partiti venerdì sera da Borgo San Sergio per raggiungere la frontiera ucraina. Sabato l'arrivo a Shehyni, dove vengono raccolti e distributi i beni in arrivo per gli ucraini.