"Ucraina chiama, Trieste risponde", sabato una nuova manifestazione contro la guerra

Sabato 5 marzo alle ore 11 nuova manifestazione contro la guerra in Ucraina. "Si parlerà di pace, convivenza e solidarietà" - si legge nel comunicato inviato dagli organizzatori, il Comitato Pace Danilo Dolci, che specificano che verrà proposto di "fare ragionamenti con studenti e persone di tutte le età". Nel corso della mattinata verranno raccolti materiali e indumenti per bambini e generi alimentari destinati ai profughi ucraini. "Sarà anche l'occasione - conlcude la nota - per ricordare l'importante significato dell'8 marzo, Giornata internazionale delle donne e del loro apporto sempre dato a favore della pace".

In caso di maltempo la manifestazione si terrà sotto i portici di piazza Oberdan.