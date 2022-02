Ucraina: il Comitato Danilo Dolci organizza una raccolta di alimentari e vestiti per bambini

Il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci organizza una raccolta per i profughi ucraini: la richiesta è di indumenti solo infantili e generi alimentari non deperibili per bambini, da consegnare nella sede di via Valdirivo 15, piano strada, dalle 18 alle 20. Inoltre, accogliendo le indicazioni di Papa Francesco, il comitato invita, mercoledì 2 marzo, a fare un digiuno, credenti e non credenti, e devolvere i soldi così risparmiati ad associazioni benefiche per l'Ucraina.

Così una nota del Comitato: "Invitiamo tutte le associazioni che hanno aderito e coloro che hanno partecipato alla manifestazione contro la guerra a continuare nel percorso di ricerca della pace,e costruire un laboratorio che porti a fare di Trieste 'Capitale Europea della Pace'. Condanniamo comunque e sempre tutte le guerre e violenze a partire dall'aggressione russa dell'Ucraina. In attesa di una soluzione pacifica negoziata, invitiamo ad esporre le bandiere con i colori della Pace. Sulle finestre esponiamo la bandiera arcobaleno! Proposta che ha fatto a tutta la Nazione la Tavola della Pace di Perugia". Chi avesse volontà di collaborare (a titolo personale) per le prossime iniziative di pace con il Comitato è pregato di scrivere a comitatodanilodolci@libero.it.