Due anni dall'invasione russa, gli ucraini tornano in piazza

TRIESTE - Sabato 24 febbraio, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina l'Associazione Ucraina Friuli organizza una manifestazione in piazza della Borsa, a Trieste, alle ore 15.00.L'evento, organizzato in collaborazione con l'associazione Liberi Oltre Le Illusioni, vuole essere un momento di raccoglimento per le vittime di guerra e di dura condanna dell'aggressione militare russa. La cittadinanza, la società civile, il mondo politico e associativo sono invitati a partecipare per testimoniare la propria vicinanza alla resistenza ucraina, la solidarietà nei confronti della comunità ucraina locale e per denunciare l'aggressione perpetrata dal regime di Vladimir Putin ai danni di un paese sovrano, i crimini di guerra commessi, le migliaia di civili uccise in azioni di guerra che violano ogni codice internazionale.