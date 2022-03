Migliaia di profughi in fuga dall'Ucraina: le immagini dal confine tra Romania e Ungheria

SIGHETU MARMATIEI - Sono così piccoli eppure hanno già visto con i loro occhi la violenza della guerra. Sono tanti i bambini ucraini che giocano al confine tra l'Ungheria e la Romania, nei pressi del valico di Petea. Aspettano che la polizia faccia entrare le migliaia di famiglie che si sono messe in fila per entrare nel paese, in quella che dalla Polonia alla Moldavia, arrivando fino in occidente, rappresenta la più grave crisi umanitaria in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Scappano dalla guerra, eppure il controllo dei documenti messo in atto dagli ungheresi sembra non essere mai stato così capillare. Tra camion, pullmini e automobili, nella gelida serata di ieri 8 marzo la coda si snodava lungo diverse centinaia di metri.

Nella giornata in cui Vladimir Putin, dopo 14 giorni di guerra, concede un cessate il fuoco in alcune città noi ci troviamo al confine di Sighetu Marmatiei, alla frontiera nord. Su questo confine, come a Siret (l'altro valico utilizzato da chi scappa dall'ovest), i profughi che l'hanno raggiunto sono decine di migliaia. Da oggi fino a sabato ci muoveremo tra i Carpazi e la Moldavia, ci spingeremo fino al confine meridionale con l'Ucraina, fino a una quarantina di chilometri da Odessa. Racconteremo le storie di chi scappa dalla guerra, ma anche le sensazioni che agitano la popolazione locale. Il fronte del conflitto è Kiev. I profughi ucraini sono già due milioni. Se Putin non fermerà l'avanzata delle sue truppe, il loro numero è destinato a crescere.