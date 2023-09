Uffici della Regione in Porto vecchio, all'asta palazzo Vucetich

TRIESTE – La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato l'avvio di una procedura di vendita tramite asta a offerta pubblica per palazzo Vucetich, il prestigioso edificio situato in riva Nazario Sauro a Trieste. L'immobile ospitava fino a poco tempo fa la Direzione centrale Salute e gli uffici dell'assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità. L'annuncio è stato fatto da Sebastiano Callari, assessore al Patrimonio e demanio, sottolineando che la vendita di Palazzo Vucetich è parte di un progetto più ampio: il trasferimento e l'accentramento degli uffici regionali nell'area del Porto Vecchio di Trieste. La procedura è stata avviata con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione numero 36 del 6 settembre 2023. Già nel dicembre 2022 la Giunta regionale aveva individuato, in via programmatica, i beni suscettibili di valorizzazione e dismissione a seguito del programma per l'attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione del progetto di trasferimento degli uffici nel Porto Vecchio.

Palazzo Vucetich è un edificio di 4 mila metri quadrati, risalente ai primi decenni del XIX secolo e situato in prossimità della Stazione marittima e a pochi passi da piazza Unità d'Italia. L'edificio è stato valutato e messo all'asta con un prezzo base di 7.737.912 euro. Gli offerenti dovranno inoltre coprire l'importo di 236.014 euro per il progetto definitivo di restauro e risanamento conservativo, già predisposto dalla Regione. La procedura di vendita si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale acquisti della Regione Friuli Venezia Giulia e AppaltiFVG. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 ottobre 2023.