Uffici della Regione in Porto Vecchio: stanziati 136 milioni

TRIESTE - Arrivano 136 millioni dall'assestamento di bilancio regionale per il trasferimento degli uffici della Regione in Porto Vecchio. Si tratta della maggior parte delle risorse destinate a Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, che ammontano complessivamente a circa 144,97 milioni di euro. L'assessore regionale a Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari specifica che queste risorse "portano l'investimento regionale sull'area a 150 milioni di euro complessivi", perchè "il recupero del sito e il contestuale trasferimento in loco degli uffici dell'Amministrazione regionale fungeranno infatti da catalizzatore per attrarre gli investimenti privati".

"Quest'operazione - spiega l'assessore - garantirà nell'arco di un decennio un forte risparmio per l'Amministrazione regionale: l'investimento iniziale per la costruzione delle nuova sede della Regione sarà infatti completamente ripagato in meno di dieci anni attraverso la vendita degli immobili attualmente in uso, i risparmi derivanti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli ottenuti grazie all'efficientamento energetico. Inoltre, la nuova struttura della Regione, riunendo più servizi in un unico luogo, semplificherà ai cittadini l'accesso a tutti i servizi garantiti dall'Amministrazione".