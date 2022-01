È ufficiale: il Fvg resta in zona gialla

Fino a domenica 23 gennaio il Fvg resta in zona gialla, lo attestano i dati emersi dal monitoraggio settimanale Covid della Regione, che sono tuttavia di poco inferiori alla soglia per il passaggio in arancione. Superato lo sbarramento delle terapie intensive, oltre al 20% con 44 pazienti in area critica, mentre per gli altri reparti si raggiunge il 29%, di poco sotto la soglia critica del 30%. Se i parametri non subiranno un miglioramento, alla fine del mese la zona arancione sarà inevitabile.