La "carovana" di Ugl porta il primo maggio in giro per l'Italia e fa tappa a Trieste

Passa anche per Trieste il Tour del lavoro dell'Ugl: oggi in piazza Unità ha avuto luogo la 23esima tappa del tour di avvicinamento al Primo Maggio organizzato dalla sigla sindacale. In tempi di pandemia, in cui non è possibile organizzare una grande manifestazione, Ugl ha portato il suo pullman nelle piazze italiane per incontrare le istituzioni e i lavoratori dei singoli territori, con l'obbiettivo di "raccogliere sofferenze, aspettative, speranze e accumulare proposte di rilancio per il paese", cme hanno dichiarato gli esponenti del sindacato, Roberta Vlahov (segretario generale Ugl Fvg) e Francesco Paolo Capone (Segretario generale).

Il Sindaco Dipiazza ha accolto i sindacalisti e la rappresentanza dei lavoratori giunti a Trieste, dichiarando che "questo territorio ha sofferto il periodo storico meno di altri ma c'è comunque preoccupazione per tutto il paese. Abbiamo grandi realtà come Generali e Fincantieri, il porto più grande d'Italia e il Porto Vecchio, quindi siamo pronti alla ripartenza. mai come in questo momento dobbiamo collaborare tutti insieme senza polemiche".

Intervenuto anche l'assessore regionale Pierpaolo Roberti a nome della Regione: "Trovarci in piazza è un’occasione importante per dare un messaggio di speranza: con la campagna vaccinale e le prossime riaperture le categorie economiche che hanno sofferto la pandemia avranno un po' di ossigeno. Il Fvg è la regione che in proporzione a numero di abitanti ha dato di più per i ristori ma non basta, bisogna ritornare a lavorare perché questo angolo di nord-est può essere la locomotiva del paese".

Capogruppo in regione di Fratelli D'Italia Claudio Giacomelli ha poi parlato di "una fase storica in cui assisteremo a fenomeni epocali" e in cui "l'attività sindacale potrà avere un ruolo determinante per fornteggiare i grandi cambiamenti in arrivo". La carovana di Ugl si dirigerà poi a Monfalcone, per un altro momento di incontro.