Chiede aiuto alle forze dell'ordine ma è fuori dal suo Comune: multato negazionista

Ugo Rossi, l'udinese no-mask e no-vax candidato sindaco di Trieste per il Movimento 3V, è stato multato dalla Polizia Locale di Palmanova per aver condotto una protesta trasmessa in diretta su Facebook davanti all'ospedale di Jalmicco di Palmanova. Lo ha riportato Telefriuli. "Mi hanno contattato i familiari di una persona che stanno uccidendo - ha dichiarato Rossi - Abbiamo richiesto l’intervento delle forze di polizia ma ci hanno riso in faccia". Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha elevato una multa da 400 euro nei confronti del candidato sindaco, colpevole di aver violato le restrizioni previste per le zone arancioni, in quanto si è recato al di fuori del proprio comune di residenza. "Non la pagherò mai" ha annunciato il negazionista.