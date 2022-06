Ugo Rossi, il processo va avanti: sentita la Polizia locale

Continua il processo a Ugo Rossi, sono stati sentiti oggi quattro testimoni, tutti agenti della Polizia locale, ed è stata fissata la prossima udienza per il 18 luglio alle nove del mattino. Lo scorso 4 febbraio il consigliere (sospeso) del Movimento 3V, per partecipare a una commissione consiliare nel ricreatorio Toti, si era introdotto senza green pass negli spazi all'aperto dell'edificio e aveva restito alla Polizia locale, successivamente intervenuta. Dopo la revoca degli arresti domiciliari, nell'udienza preliminare del 9 maggio, il giudice Giorgio Nicoli aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso e dimora nei comuni della provincia di Trieste.

Nella seduta odierna gli agenti intervenuti in quella occasione sono stati sentiti dal Pm Matteo Tripani e uno di loro ha dichiarato che Rossi "ha cercato di divincolarsi puntanto i piedi e scalciando contro di noi", specificando che l'imputato "brandiva l'asta del selfie e aveva nell'altra mano una bottiglia di vetro" e "si è lasciato cadere per provocarsi delle lesioni, almeno due o tre volte". L'agente ha detto di essere andato poi in pronto soccorso, dove gli hanno diagnosticato "un trauma distorsivo al rachide cervicale, una lombalgia da contraccolpo e un trauma alla spalla. Per questo non ho potuto andare a lavorare per un mese e venti giorni".

Un altro agente di Polizia locale ha poi dichiarato che Rossi "ha resistito sia per entrare nel nostro veicolo, sia per uscirne. Quando è uscito ha spintonato i miei colleghi e uno di loro è caduto a terra". Tra gli avvocati delle parti civili anche Claudio Giacomelli, difensore dell'assessore Nicole Matteoni, che probabilmente sarà presente alla prossima udienza. Prima di questo episodio, nel dicembre del 2021, Rossi era stato coinvolto in una lite con i Carabinieri in viale Sanzio, in seguito alla quale l'ingegnere aveva ricevuto una condanna penale.